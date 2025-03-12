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Царьград

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Макрон поддержал идею прекратить огонь на Украине на 30 дней

Макрон поддержал идею прекратить огонь на Украине на 30 дней

Он написал об этом в социальной сети.Президент Франции Эммануэль Макрон положительно отозвался об идее прекратить огонь на Украине на 30 дней.

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Комментарии
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АндрейБорков
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21 час.
АндрейБорков
Ответить
21 час.
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