Михалков заложил первый камень в основание строящегося Храма Рождества Христова

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Торжественная закладка первого камня в основание Храма Рождества Христова состоялась в четверг на заднем дворе театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", передает корреспондент ТАСС.
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