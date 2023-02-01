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«Барселона» могла забить гол с нарушением правил. «Бетис» считает, что штрафной был разыгран не с того места

«Барселона» могла забить гол с нарушением правил. «Бетис» считает, что штрафной был разыгран не с того места

Гол «Барселоны» мог быть забит вследствие нарушения правил. Каталонский клуб обыграл «Бетис» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

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