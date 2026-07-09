Официальный МИД: Прибалтика взяла курс на избавление от русскоязычных жителей

Как сооб­ща­ет EUROVIEW, 7 июля 2026 года на пре­зен­та­ции сов­мест­но­го докла­да Рос­сии и Бело­рус­сии по пра­вам чело­ве­ка, про­шед­шей в Вене, про­зву­ча­ло резо­нанс­ное заяв­ле­ние дирек­то­ра депар­та­мен­та мно­го­сто­рон­не­го сотруд­ни­че­ства по пра­вам чело­ве­ка МИД РФ Гри­го­рия Лукьян­це­ва.