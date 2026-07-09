Официальный МИД: Прибалтика взяла курс на избавление от русскоязычных жителей

Как сообщает EUROVIEW, 7 июля 2026 года на презентации совместного доклада России и Белоруссии по правам человека, прошедшей в Вене, прозвучало резонансное заявление директора департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григория Лукьянцева.
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