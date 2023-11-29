Стало известно, какие продукты подорожают и подешевеют в декабре

Стало известно какие продукты подешевеют, а какие подорожают в декабре - январе. Как рассказали "Известиям" в Минсельхозе, значительного повышения цен не будет, так как торговые сети сейчас пытаются сдерживать стоимость социально-значимых продуктов.
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