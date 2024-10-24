Русский солдат оставил стихотворное послание ВСУ в военном билете

Русский военнослужащий оставил стихотворное послание для ВСУ в своем военном билете.Военнослужащий ВС России оставил послание ВСУ в военном билете на случай своей смерти, оно представлено в виде стихотворения.
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