Экс-глава ЦРУ Петреус: США нужно поставить ВСУ ATACMS и ускорить поставку F-16

США необходимо поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS и ускорить поставку истребителей F-16. Об этом заявил бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью британской газете The Telegraph.
США необходимо поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS и ускорить поставку истребителей F-16. Об этом заявил бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью британской газете The Telegraph.
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