В ФРГ земельные власти обязали Пирмазенс продолжить прием украинских беженцев

Несмотря на непомерную нагрузку на инфраструктуру Пирмазенс в Германии вынужден принимать еще больше беженцев из Украины © AP Photo / Gregory Bull Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Правительство земли Рейнланд-Пфальц обязало город Пирмазенс снять введенные недавно ограничения на прием украинских беженцев, пишет Junge Freiheit.