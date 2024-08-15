В ФРГ земельные власти обязали Пирмазенс продолжить прием украинских беженцев

Несмотря на непомерную нагрузку на инфраструктуру Пирмазенс в Германии вынужден принимать еще больше беженцев из Украины © AP Photo / Gregory Bull Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Правительство земли Рейнланд-Пфальц обязало город Пирмазенс снять введенные недавно ограничения на прием украинских беженцев, пишет Junge Freiheit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии