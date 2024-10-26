В Шэньяне открылся первый китайско-российский зал заседаний

Зал был создан для проведения деловых встреч и переговоров между представителями двух дружественных странЗал был создан для проведения деловых встреч и переговоров между представителями двух дружественных странНакануне в Шэньяне открылась и выставка-ярмарка российских товаров, которая проходит в Ляонинском промышленно-выставочном центре и продлится до 29 октября.