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В Шэньяне открылся первый китайско-российский зал заседаний

Зал был создан для проведения деловых встреч и переговоров между представителями двух дружественных странЗал был создан для проведения деловых встреч и переговоров между представителями двух дружественных странНакануне в Шэньяне открылась и выставка-ярмарка российских товаров, которая проходит в Ляонинском промышленно-выставочном центре и продлится до 29 октября.

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