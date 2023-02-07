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Литовкин: Успехи в Артемовске и Соледаре открывают путь на Краматорск

Литовкин: Успехи в Артемовске и Соледаре открывают путь на Краматорск

Специалист в сфере военного дела Виктор Литовкин указал на тот факт, что победы Вооружённых сил Российской Федерации на Артёмовском направлении дают возможность для наступательных действий, в рамках которых будет освобождён город Краматорск.

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