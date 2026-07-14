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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Прогноз погоды на 1️⃣4️⃣ июля

Прогноз погоды на 1️⃣4️⃣ июля. 🌤️ Переменная облачность. 🌂 Без существенных осадков. 🌬️ Ветер юго-западный, западный: ☀️ днем 8-13 м/с.

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