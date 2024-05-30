Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 404 подписчика

В Казахстане посольство России осудило осквернение мемориала воинам-афганцам

В Казахстане посольство России осудило осквернение мемориала воинам-афганцам

Вандалы разрушили мемориальные плиты участникам Великой Отечественной войны.Посольство России в Астане выразило возмущение действиями вандалов, осквернивших мемориал советским солдатам-афганцам в казахстанском городе Макинске, и назвало освещение этих событий в стране «сомнительными играми».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх