Пост Благодарности ❤️ Большое спасибо Харитоновой Надежде, Попову Ивану в похоронах Тимофеева Александра, а также большое спасибо одноклассникам, знакомым, и всем людям, которые откликнулись на нашу беду.
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Пост Благодарности ❤️ Большое спасибо Харитоновой Надежде, Попову Ивану в похоронах Тимофеева Александра, а также большое спасибо одноклассникам, знакомым, и всем людям, которые откликнулись на нашу беду.