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В Калужской области окончено расследование уголовного дела по 19 эпизодам хищений имущества из магазинов и многоквартирных домов

В Калужской области окончено расследование уголовного дела по 19 эпизодам хищений имущества из магазинов и многоквартирных домов

Следственным подразделением УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам тайного и открытого хищения имущества из магазинов и подъездов многоквартирных домов.

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