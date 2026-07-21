❗️Экс-начальник продовольственного управления Минобороны Виктор Таразевич получал наличными по пять рублей с каждой банки тушенки, поставленной в войска — пишут «Известия» Названы и взяткодатели.
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❗️Экс-начальник продовольственного управления Минобороны Виктор Таразевич получал наличными по пять рублей с каждой банки тушенки, поставленной в войска — пишут «Известия» Названы и взяткодатели.
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