Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Николай Николаев
    А что таблица тысялетней давности и докладывает генерал-майор Канашенков, а он уже давно генерал-лейтенант?Российские военны...
  • Иван Иванов
    Да пусть как угодно называют, но ВСЮ ЧЕРНОЖОПУЮ СВОЛОЧЬ ГНАТЬ ИЗ РОССИИ НАХ.....С грязными ногами...
  • Виктор Борисов
    Низзяяя....мы  должны  быть толерантными...а то нас  назовут  Насистами  и фасистамиС грязными ногами...

Работают на победу врага и готовы рвать Россию на куски. После новостей из Курска либералы сбросили маски

Работают на победу врага и готовы рвать Россию на куски. После новостей из Курска либералы сбросили маски

Коллаж Царьграда В нашей стране на третьем году СВО уже никто не питает иллюзий по поводу либералов-релокантов.

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Комментарии
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Сергей Лазарев
Предлагаю тест на иноагентство - если под лезвием гильотины, отказывается от своих слов и хулит хозяев - ВОН ИЗ СТРАНЫ -лишать гражданства, если держится своих слов, увы ...
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8 час.
Геннадий Хрипунов
Что главное нашим властям, надо сделать, отобрать всё имущество и не только, лишить всего что они имеют в России, ни когда больше сколько им бы не пришлось жить они не имеют право посещать Россию и их родственников, даже под другими фамилиями и т, д, они уже не граждане России. А если появятся, то их может пустить в расход любой гражданин России, без суда и следствия, предатель и урод должен быть уничтожен.
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8 час.
Румина Мавлеева
Разве ну пустили Солженицына, Ильина. и т.д.  Думаю.что наши некоторые забывают.То что они говорили и желали стране..
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7 час.

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