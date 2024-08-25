Коллаж Царьграда В нашей стране на третьем году СВО уже никто не питает иллюзий по поводу либералов-релокантов.
Работают на победу врага и готовы рвать Россию на куски. После новостей из Курска либералы сбросили маски
Комментарии
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Сергей Лазарев
Предлагаю тест на иноагентство - если под лезвием гильотины, отказывается от своих слов и хулит хозяев - ВОН ИЗ СТРАНЫ -лишать гражданства, если держится своих слов, увы ...
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8 час.
Геннадий Хрипунов
Что главное нашим властям, надо сделать, отобрать всё имущество и не только, лишить всего что они имеют в России, ни когда больше сколько им бы не пришлось жить они не имеют право посещать Россию и их родственников, даже под другими фамилиями и т, д, они уже не граждане России. А если появятся, то их может пустить в расход любой гражданин России, без суда и следствия, предатель и урод должен быть уничтожен.
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8 час.
Румина Мавлеева
Разве ну пустили Солженицына, Ильина. и т.д. Думаю.что наши некоторые забывают.То что они говорили и желали стране..
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7 час.
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