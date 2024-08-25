Работают на победу врага и готовы рвать Россию на куски. После новостей из Курска либералы сбросили маски

Геннадий Хрипунов

Что главное нашим властям, надо сделать, отобрать всё имущество и не только, лишить всего что они имеют в России, ни когда больше сколько им бы не пришлось жить они не имеют право посещать Россию и их родственников, даже под другими фамилиями и т, д, они уже не граждане России. А если появятся, то их может пустить в расход любой гражданин России, без суда и следствия, предатель и урод должен быть уничтожен.