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Депутат Панеш: ряд пенсионеров могут получить выплату почти в 440 тысяч рублей

Депутат Панеш: ряд пенсионеров могут получить выплату почти в 440 тысяч рублей

Многие россияне, родившиеся до 1966 года, имеют на своих лицевых счетах пенсионные накопления. Это деньги, которые формировались за счёт взносов работодателей в 2002—2004 годах, программы государственного софинансирования или материнского капитала.

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