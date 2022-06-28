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Начнется уже с 30 июня. Россиян ждет крупнейшая с 1990-х денежная реформа

Начнется уже с 30 июня. Россиян ждет крупнейшая с 1990-х денежная реформа

Россиянам рассказали о новой денежной реформе, старт которой запланирован уже на 30 июня. По словам специалистов, такие изменения с наличными денежными средствами произойдут в стране впервые с конца 90-х годов прошлого века, сообщает PRIMPRESS.

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