Начнется уже с 30 июня. Россиян ждет крупнейшая с 1990-х денежная реформа

Россиянам рассказали о новой денежной реформе, старт которой запланирован уже на 30 июня. По словам специалистов, такие изменения с наличными денежными средствами произойдут в стране впервые с конца 90-х годов прошлого века, сообщает PRIMPRESS.
Россиянам рассказали о новой денежной реформе, старт которой запланирован уже на 30 июня. По словам специалистов, такие изменения с наличными денежными средствами произойдут в стране впервые с конца 90-х годов прошлого века, сообщает PRIMPRESS.
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