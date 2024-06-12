Новый хэтчбек Volkswagen Golf R станет самым мощным в истории модели

Базовые версии Volkswagen Golf в рестайлинговом варианте были представлены ещё в январе, позднее была показана знаковая для модели версия GTI, а самой горячей новинкой стал мощнейший переднеприводный GTI Clubsport, который показали в конце мая на марафоне «24 часа Нюрбургринга».
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