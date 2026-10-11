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ИА Регнум

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Эксперт Белякова призвала развивать в соцсетях детские режимы

Эксперт Белякова призвала развивать в соцсетях детские режимы

Для того чтобы оградить ребенка от вредных материалов, важно вести работу с родителями. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказала председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

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