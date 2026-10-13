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Россия на втором месте в мире по числу замороженных: 109 человек ждут воскрешения

Россия на втором месте в мире по числу замороженных: 109 человек ждут воскрешения

В крионических центрах по всему миру хранятся 740 человек, чьи тела или мозг сохраняют в жидком азоте при температуре около −196 градусов.

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