Последнее китайское наваждение: правда ли, что Пекин недоволен сближением РФ и КНДР

Государственный визит президента России в КНДР 18-19 июня вызвал огромный ажиотаж – пожалуй, не будет преувеличением сказать, что на Западе им заинтересовались куда больше, чем всеми своими собственными июньскими сходками, вместе взятыми.
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