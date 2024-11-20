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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстан Россиянең социаль яктан тотрыклы 10 төбәге арасына керде

Татарстан Россиянең социаль яктан тотрыклы 10 төбәге арасына керде

Татарстан Россиянең социаль яктан тотрыклы төбәкләре арасына керде. Республика тугызынчы баскычта урнашты, дип яза «Известия» газетасы Гражданлык җәмгыятен үстерү фонды үткәргән тикшеренүгә сылтама белән.

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