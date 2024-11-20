Татарстан Россиянең социаль яктан тотрыклы 10 төбәге арасына керде

Татарстан Россиянең социаль яктан тотрыклы төбәкләре арасына керде. Республика тугызынчы баскычта урнашты, дип яза «Известия» газетасы Гражданлык җәмгыятен үстерү фонды үткәргән тикшеренүгә сылтама белән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии