ФИА покинул 3-й топ-менеджер за месяц – Тим Госс

ФИА продолжает терять ключевых сотрудников. Федерация объявила, что свой пост оставил технический директор по «формульным» сериям Том Госс.
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