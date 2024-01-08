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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИА покинул 3-й топ-менеджер за месяц – Тим Госс

ФИА продолжает терять ключевых сотрудников. Федерация объявила, что свой пост оставил технический директор по «формульным» сериям Том Госс.

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