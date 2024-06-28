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«Сперс», скорее всего, попытаются найти звездного напарника для Вембаньмы в следующее межсезонье (Воджнаровски)

Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски во время драфта-2024, «Сперс», скорее всего, попытаются найти звездного напарника для Виктора Вембаньмы в следующее межсезонье, а не в этом году.

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