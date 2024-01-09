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Склад боеприпасов ВСУ уничтожили у Красноармейска в ДНР

Склад боеприпасов ВСУ уничтожили у Красноармейска в ДНР

РИАМО - 9 янв. В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики российскими силами был уничтожен склад боеприпасов 31 механизированной бригады ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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