Правительство поддержит херсонскую область

Правительство направит почти 2,5 млрд рублей на поддержку Херсонской области. Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона во втором полугодии 2024 года.
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