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Линекер пошутил о победе «Ливерпуля»: «Игроки «Лестера» забили все три гола и проиграли 1:2. Отличное завершение года »

Линекер пошутил о победе «Ливерпуля»: «Игроки «Лестера» забили все три гола и проиграли 1:2. Отличное завершение года »

Гари Линекер пошутил о поражении «Лестера» от «Ливерпуля» (1:2) в матче АПЛ. Защитник «лис» Ваут Фас дважды забил в свои ворота в первом тайме.

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