Президент Южной Кореи на саммите НАТО обсудит отношения РФ и КНДР

Global Look Press/Albert Nieboer/Royal Press Europe Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время саммита НАТО в Вашингтоне собирается заявить о своей озабоченности из-за наращивания военного сотрудничества между КНДР и Россией, сообщили в информационном агентстве Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии