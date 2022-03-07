Подоляк: Украина заинтересована в работе гуманитарных коридоров

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали.
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали.
Свежие комментарии