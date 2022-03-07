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Подоляк: Украина заинтересована в работе гуманитарных коридоров

Подоляк: Украина заинтересована в работе гуманитарных коридоров

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали.

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