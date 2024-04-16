Полицейские спасли жителей горящего дома в Новосибирске

Правоохранители вовремя заметили дым из вентиляционной трубы и поспешили на помощь жителям дома.В центре Новосибирска 14 апреля загорелся дом, но обошлось без пострадавших, так как пожар привлёк внимание полицейских, проезжавших мимо.
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