Полицейские спасли жителей горящего дома в Новосибирске

Правоохранители вовремя заметили дым из вентиляционной трубы и поспешили на помощь жителям дома.В центре Новосибирска 14 апреля загорелся дом, но обошлось без пострадавших, так как пожар привлёк внимание полицейских, проезжавших мимо.