Никто не забыт, ничто не забыто: в Нижнем Новгороде в память о жертвах геноцида советского народа провели митинги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апреля, ФедералПресс. В День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы ВОВ у мемориала «Вечный огонь» в Нижегородском кремле состоялся митинг памяти.
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