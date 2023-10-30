ГИБДД сняла все ограничения на трассах Свердловской области, введенные из-за снегопадов

За сутки на дорогах Среднего Урала произошло 61 ДТП. Три человека погибли, еще 23 пострадали.В Свердловской области сняли все ограничения движения на загородных трассах, введенные из-за мощных снегопадов.
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