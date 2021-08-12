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Врачи рассказали, почему стоит вакцинироваться как можно скорее

Врачи рассказали, почему стоит вакцинироваться как можно скорее

Только массовая вакцинация позволит прервать цепочку заражений COVID-19. Таким мнением поделился лавный специалист по первичной медик-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передало ИА НСН.

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