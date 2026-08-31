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Татар-информ

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В Казани прошли женские состязания по регби-7 Спартакиады народов России

В Казани прошли женские состязания по регби-7 Спартакиады народов России

Фото предоставлено организаторами мероприятия На Центральном стадионе столицы Татарстана состоялись соревнования по регби-7 среди женских команд в рамках Спартакиады народов России.

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