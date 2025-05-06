Юрист раскрыл, как навсегда занять парковку у многоквартирного дома без проблем с соседями и ГАИ

Ситуация с парковкой во дворах давно переросла в нечто большее, чем просто бытовая проблема. Конфликты здесь становятся почти что хроникой – словесные перепалки, поцарапанные авто, проколотые шины, а порой и открытые драки.
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