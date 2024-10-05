Сотрудники Госавтоинспекции Смоленской области в Хиславичском районе провели акцию «Не пересекай черту!»

Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Починковский» в целях повышения эффективности профилактических мер по снижению тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий провели профилактическую акцию «Не пересекай черту!» в Хиславичском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии