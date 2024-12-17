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Проанализировав скелет младенца возрастом почти 17 000 лет, найденный на юге Италии, археологи обнаружили, что у него была более темная кожа, чем у современных европейцев, вьющиеся каштановые волосы и бледно-голубые глаза

Проанализировав скелет младенца возрастом почти 17 000 лет, найденный на юге Италии, археологи обнаружили, что у него была более темная кожа, чем у современных европейцев, вьющиеся каштановые волосы и бледно-голубые глаза

﻿Проанализирован скелет младенца возрастом почти 17 000 лет, найден на юге Италии, археологи выяснилось, что у него была более темная кожа, чем у современных европейцев, вьющиеся каштановые волосы и бледно-голубые глаза.

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