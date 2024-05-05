"Христос Воскресе!": как в Петербурге прошло пасхальное богослужение и крестный ход

Рассказываем, как в Петербурге прошло пасхальное богослужение. В петербургском Казанском кафедральном соборе состоялось величественное Пасхальное богослужение, ставшее символом духовного воссоединения и праздничной радости для многих верующих.
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