Экс-посол Фриман: нынешние шаги России и США определяют будущее всего мира

Бывший посол США в Саудовской Аравии и временный поверенный в делах в Китае и Таиланде Чарльз Фриман сравнил нынешнее взаимодействие России и США с Вестфальским миром по своему значению для будущего Европы и всего мира.
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