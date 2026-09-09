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В Молдове введут акциз на сладкую газировку и энергетики: ставка - 1,60 лея за литр

В Молдове введут акциз на сладкую газировку и энергетики: ставка - 1,60 лея за литр

Правительство Республики Молдова одобрило проект бюджетно-налоговой и таможенной политики, предусматривающий введение с 1 января 2027 года нового акциза на безалкогольные газированные и энергетические напитки, содержащие сахар или подсластители.

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