Медвежий угол

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Пригожин, версии и ответы. Я так вижу

Пригожин, версии и ответы. Я так вижу

Итак почти доказано, что Пригожин и Уткин погибли. Ответ на это даст генетическая экспертиза. Основные версии случившегося.

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Комментарии
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Светлана Петрова
Хоть и натворил дел, но с такими активистами лучше договариваться, их мало
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3 час.
Анфиса Иванова
Отвратительный автор до тошноты ! Мерзкий, грязный слог трагического происшествия ... Только наличие внутреннего сволочизма позволяет таким людям выражать собственное ничтожество!
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2 час.
Анфиса Иванова
Ждем заключения медэкспертов и заявлений его сына Павла и командиров &quot; Вагнера&quot;
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2 час.

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