Итак почти доказано, что Пригожин и Уткин погибли. Ответ на это даст генетическая экспертиза. Основные версии случившегося.
Пригожин, версии и ответы. Я так вижу
Комментарии
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Светлана Петрова
Хоть и натворил дел, но с такими активистами лучше договариваться, их мало
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3 час.
Анфиса Иванова
Отвратительный автор до тошноты ! Мерзкий, грязный слог трагического происшествия ... Только наличие внутреннего сволочизма позволяет таким людям выражать собственное ничтожество!
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2 час.
Анфиса Иванова
Ждем заключения медэкспертов и заявлений его сына Павла и командиров " Вагнера"
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2 час.
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