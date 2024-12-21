Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс нанёс визит в Киев с целью спрятать компромат на уходящую администрацию Белого Дома перед предстоящим аудитом избранного президента США Дональда Трампа.
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