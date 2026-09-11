Coal Nears Breakout As Gulf Energy Shock Drives Utilities Back To Dirty Fuel Ahead Of Winter Newcastle thermal coal futures are approaching the $150-a-ton breakout level as the global energy shock, most acute in industrial fuels, encourages utilities to shift toward coal ahead of the Northern Hemisphere winter while electrification trends and all things AI expand electricity demand.
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