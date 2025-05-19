Новая карта Украины: Путин и Трамп решат всех проблемы вдвоем, без европейских прилипал

Телефонного разговора двух лидеров Лондон и Париж ждут с раздражением, Киев — со страхом Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин (комбинированный снимок, фотоиллюстрация) (Фото: Zuma/TASS) Западные издания и эксперты гадают, каким будут предстоящие переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом.