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Уфада шагыйрь Мифтахетдин Акмулланың тууына 195 ел тулуга багышланган квиз үтте

14 сентябрьдә Уфада Башкортстан Республикасы Милли музеенда мәгърифәтче шагыйрь Мифтахетдин Акмулланың тууына 195 ел тулуга багышланган «Акмулла безнең йөрәкләрдә» дигән мәгърифәтчелек проекты старт алды, дип хәбәр итә «Башинформ».

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