Демоверсия тактической RPG Unicorn Overlord доступна на Switch. 23 февраля она появится н...

Демоверсия тактической RPG Unicorn Overlord доступна на Switch. 23 февраля она появится на PlayStation и XboxЗа пару недель до релиза Unicorn Overlord компании Atlus и Vanillaware решили предоставить возможность всем желающим опробовать фрагмент геймплея новой тактической RPG, выпустив демо игры.