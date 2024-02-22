Демоверсия тактической RPG Unicorn Overlord доступна на Switch. 23 февраля она появится н...

Демоверсия тактической RPG Unicorn Overlord доступна на Switch. 23 февраля она появится на PlayStation и XboxЗа пару недель до релиза Unicorn Overlord компании Atlus и Vanillaware решили предоставить возможность всем желающим опробовать фрагмент геймплея новой тактической RPG, выпустив демо игры.
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