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Президент «Ростова» Арутюнянц про Саввиди в клубе: «Если бы он планировал какие-то действия, думаю, в первую очередь переговорил бы со мной. Действовать за чьей-то спиной не в его правилах»

Ранее сообщалось, что Иван Саввиди станет владельцем «Ростова». С соответствующей просьбой к бизнесмену обратился исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

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