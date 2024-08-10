Как правильно разобрать дом

Многие, покупают участки со старым домом, чтобы обосноваться в нем на время постройки нового дома. Такой подход не лишен здравого смысла, позволяет сэкономить денежные средства, а имеющиеся коммуникации делают проживание комфортным.
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