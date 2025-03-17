«Не заслужили ею обладать»: французский политик потребовал от США вернуть статую Свободы из-за «сближения» Вашингтона с Москвой США должны вернуть Франции Статую Свободы.
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«Не заслужили ею обладать»: французский политик потребовал от США вернуть статую Свободы из-за «сближения» Вашингтона с Москвой США должны вернуть Франции Статую Свободы.
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